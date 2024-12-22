Умерла одна из старейших актрис Иркутского драмтеатра Татьяна Кулакова

В Приангарье умерла одна из старейших актрис Иркутского академического театра имени Охлопкова Татьяна Кулакова. Почти за 55 лет она сыграла около 100 ролей.

Причина смерти и обстоятельства не уточняются, однако известно, что актриса ушла из жизни 19 декабря.

«Закончила свой земной путь артистка Иркутского академического театра Татьяна Николаевна Кулакова. Не стало замечательного человека, талантливой актрисы, нашего давнего друга и коллеги», - говорится в некрологе, опубликованном на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с Татьяной Кулаковой состоится в Иркутске 25 декабря в ритуальном зале «Береза». Актрису похоронят на Смоленском кладбище.

В 1970 году Кулакова окончила Иркутское театральное училище, после чего поступила на службу в Иркутский драматический театр имени Н. П. Охлопкова.

В репертуаре актрисы были роли в спектаклях «Король Лир» «Жаворонок», «Ромео и Джульетта», «Капитанская дочка», «Чиполлино и его друзья», «Семейный портрет с посторонним» и другие.

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