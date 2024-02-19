Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Московский государственный академический детско-музыкальный театр имени Натальи Сац сообщил о смерти заслуженного артиста России, дирижера Леопольда Гершковича. Ему было 88 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного заведения.

По информации издания mk.ru, музыканту стало плохо, когда он находился за рулем своем машины. Он неожиданно потерял сознание, и врачи уже не смогли его реанимировать. Причиной кончины назван сердечный приступ.

Отметим, что Гершкович 50 лет своей жизни посвятил работе в детско-музыкальном театре, был главным дирижером Московской гастрольной оперы Росцерконта, преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссуры и мастерства актера музыкального театра.

«Трудно представить, скольким количеством спектаклей продирижировал Маэстро, больше половины из которых он подготовил и как музыкальный руководитель, часть как постановщик, часть и как первооткрыватель, - отметили в некрологе.

Прощание с артистом состоится в Театре имени Н.И. Сац в среду, 21 февраля, с 10.00.

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