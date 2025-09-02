Умер 67-летний актер из «Человека-паука» и «Зловещих мертвецов» Скотт Шпигель. О смерти сообщил Роберт Курцман в соцсети.

Что стало причиной кончины — не уточняется.

Шпигель родился в Мичигане в 1957 году. Он был актером, режиссером, сценаристом, продюсером и гримером. Умерший дебютировал на экране в 1969 году, в его фильмографии более 60 проектов. Наибольшую известность принесли съемки в «Человеке-пауке», «Зловещих мертвецах», «Затащи меня в Ад».

Ранее умер 73-летний актер из «Зеленой мили» и «Танцев с волками» Грэм Грин. Он скончался в больнице Торонто после продолжительной болезни. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умер канадский музыкант и композитор Джермейн Готье, работавший с Селин Дион.