Умер 67-летний актер из «Человека-паука» и «Зловещих мертвецов» Скотт Шпигель
Умер 67-летний актер из «Человека-паука» и «Зловещих мертвецов» Скотт Шпигель. О смерти сообщил Роберт Курцман в соцсети.
Что стало причиной кончины — не уточняется.
Шпигель родился в Мичигане в 1957 году. Он был актером, режиссером, сценаристом, продюсером и гримером. Умерший дебютировал на экране в 1969 году, в его фильмографии более 60 проектов. Наибольшую известность принесли съемки в «Человеке-пауке», «Зловещих мертвецах», «Затащи меня в Ад».
