Умер 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила его кончину в соцсети.

9 марта ушел из жизни актер из «Гарри Поттера». Что стало причиной смерти — не уточняется. Представительница Саймона назвала его не только своим клиентом, но и близким другом. Они были знакомы 15 лет.

«Саймон также был писателем, рассказчиком и отличным оратором. Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников», — написала агент.

В фильмографии умершего есть такие проекты, как «Любовь щенка», «Доктор Кто» и «Гарри Поттер», где он примерил роль Толстого монаха.

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