Понимал, что скоро умрет: скончался 22-летний принц Люксембурга

1 марта в Париже на 23-м году жизни умер принц Люксембурга Фредерик де Нассау. Юноша страдал редким генетическим заболеванием.

О смерти принца сообщил его отец, принц Люксембургский Роберт, и мать Джулия. Семья решилась объявить о случившемся спустя 10 дней после кончины Фредерика.

28 февраля принц понимал, что скоро умрет. Поэтому он решил попрощаться с родителями, братом и сестрой.

«Одарив каждого из нас прощаниями — добрыми, мудрыми, поучительными — в истинной манере Фредерика, он покинул нас всех с последней давней семейной шуткой», — пояснил отец юноши.

Он добавил, что называл сына «супергероем», который никогда не доставлял хлопот родителям в детстве, был организованным и невероятно дисциплинированным.

По данным бельгийского телеканала RTBE, молодого человека сгубила митохондриальная болезнь POLG. Диагноз принцу поставили, когда ему было всего 14 лет — он знал, что обречен на раннюю смерть. Его родные создали фонд POLG Foundation, который занимается исследованием заболевания.

Ранее бывшая жена Элвиса Пресли Присцилла сообщила о смерти близкого для певца человека. Скончалась медсестра артиста Мэриан, которая заботилась о нем в последние годы жизни.