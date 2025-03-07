Умер в возрасте 70 лет основатель и гитарист группы The Damned Брайан Джеймс

Умер легендарный гитарист и основатель The Damned Брайан Джеймс. Ему было 70 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти музыканта не раскрываются. Также нет данных о том, где он будет похоронен.

«В четверг 6 марта 2025 года Брайан мирно скончался в окружении своей жены Минны, сына Чарли и невестки Алисии», - приводит Sky News некролог семьи артиста.

Брайан Джеймс родился в Лондоне. В 1976 году он основал группу Damned с вокалистом Дэйвом Вэнианом, басистом Капитаном Сенсиблом и барабанщиком Рэтом Скэбисом.

Музыкант успешно сотрудничал с Iggy Pop и Black Sabbath. Кроме того, он написал первый британский панк-сингл New Rose, вышедший за пять недель до альбома Sex Pistols Anarchy в Великобритании, и был ведущим автором песен на дебютном альбоме группы Damned, который вышел в феврале 1977 года.

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