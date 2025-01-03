Умерла в возрасте 93 лет актриса МХАТа им. Горького Генриэтта Ромодина

Умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа им. Горького Генриэтта Ромодина. Ей было 93 года.

Причина смерти актрисы не раскрывается. Также нет информации о том, где состоится церемония прощания и похороны.

«Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики. Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной – это утрата для всего театрального мира», - говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале МХАТа.

Генриэтта Ромодина в 1958 году окончила школу-студию МХАТ (курс Г. А. Герасимова) и сразу после получения диплома потупила на службу в МХАТ.

Поклонникам театра она знакома по ролям Воды в «Синей птице», Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в постановке «Валентин и Валентина».

Кроме того, актриса активно снималась в кино. В ее фильмографии есть роли в картинах «Сладкоголосая птица юности», «Ну, публика!», «На всякого мудреца довольно простоты».

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