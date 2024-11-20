Умер 61-летний актер из «Майора Грома» и «Ментовских войн» Иван Петков

Умер актер из фильма «Майор Гром» и сериала «Ментовские войны – 9» Иван Петков. Мужчине был 61 год. Об этом сообщает aif.ru.

По данным источника, знаменитости не стало 14 ноября, но о причине смерти информации пока нет.

Впервые на экране Петков появился в фильме «Королева Марго» в 1996 году. За свою карьеру он сыграл в 13 проектах. Самые известные из них – «Ментовские войны-9», «Майор Гром: Игра» и сериал «Преступление и наказание», который вышел на экраны в конце октября 2024 года.

Зрители любили артиста и отмечали его талант, но сожалели о том, что мужчине не давали главных ролей.

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