«Хоронить я его не пойду»: Бари Алибасов объяснил, почему не пришел на похороны Левкина

Продюсер Бари Алибасов заявил, что не хотел видеть Владимира Левкина в гробу. Об этом стало известно в эфире шоу «МАЛАХОВ».

19 ноября в Москве простились с Владимиром Левкиным. Многие ожидали, что на похоронах будет Бари Алибасов, который долгое время работал с певцом. Однако продюсер так и не появился на траурной церемонии, и, как выяснилось, это была его принципиальная позиция. Он не хотел видеть своего подопечного в гробу.

«Не верю, что умер... Сколько энергии! Взял и умер. Хоронить его я не пойду. Не хочу видеть Левкина в гробу... Для меня он остался артистом, которого я делал», — сообщил продюсер.

Напомним, Левкин ушел из жизни 17 ноября. Много лет назад у него был выявлен рак.

Ранее сообщалось, что пожилая мать Владимира Левкина кричала «как сумасшедшая», узнав о смерти сына.

Также мы писали, что участник группы «На-На» раскрыл подробности смерти Левкина.