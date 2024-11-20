В гробу словно живая: Светлану Светличную похоронят в любимом платье, в котором она себя «чувствовала девочкой»

В Москве в Белом зале Дома Кино состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, скончавшейся 16 ноября в возрасте 84 лет. Как рассказала невестка звезды «Бриллиантовой руки» Ольга Ивашова, в последний путь Светлана Афанасьевна отправится в любимом платье.

«Ее любимое – маленькое, черное, из тонкого шифона, в котором она себя чувствовала девочкой. Шляпу положим ей в ноги, а голова будет укутана шалью», - рассказала Ольга.

Она отметила, что таким образом семья решила почтить любовь актрисы к красивым нарядам.

Как пишет «Экспресс газета», пришедшие проститься со Светличной Светличной отметили, что в гробу она лежит будто живая и просто уснула.

Одним из первых на траурную церемонию приехал актер Александр Панкратов-Черный.

«Редко встречались, но каждая встреча была доброй и веселой. Я говорил, что кликуху придумал ей — Светлячок. Она говорила, что светлячок хорошо светится, но ведь он маленький. Отвечал: „Но темнота-то большая, поэтому и маленький светлячок бесценен“», — приводит слова артиста 360.ru.

Также на прощании присутствовали Валерий Баринов, Прохор Шаляпин и другие.

После церемонии прощания состоится отпевание звезды «Бриллиантовой руки» в храме Святителя Николая в Троекурове, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».

Напомним, предварительной причиной смерти Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. В последнее время актриса уже не могла есть самостоятельно и получала питание внутривенно. Кроме того, Светличная страдала деменцией.

Ранее сообщалось, что семья Светланы Светличной приняла решение открыть крышку гроба, чтобы все смогли попрощаться с актрисой. На большом экране запустили трансляцию архивных снимков, на которых запечатлена Светличная.