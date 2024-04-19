Умер 61-летний актер из фильма «Слуга народа» Петр Никитин. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

17 апреля ушел из жизни Петр Никитин. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Никитин родился 20 февраля 1963 года. В 1990 году он стал выпускником Харьковского государственного института искусств. Он служил в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина и был актером Центра современного искусства «Новая Сцена». В 2021 году Никитин был зачислен в труппу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В его фильмографии есть такие проекты, как «Слуга народа», «Матч», «Шулер», «Высшая мера».

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