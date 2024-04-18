Умер российский театральный режиссер Александр Пономарев

Российский академический молодежный театр (РАМТ) сообщил о смерти режиссера Александра Пономарева. Ему было 64 года.

Причина смерти известного деятеля культуры не раскрывается, о времени и месте прощания с режиссером станет известно позже.

Как отмечается в некрологе РАМТ, Александр Пономарев обладал способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи. Кроме того, коллеги назвали режиссера «мастером литературного театра», способным скрестить творчество Николая Островского и Велимира Хлебникова.

Пономарев поставил более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, России и за рубежом. Кроме того, он являлся создателем театра-студии «Чет-нечет».

Среди его постановок — «Победа над солнцем», «Шаман и Снегурочка», «Любовь и смерть Зинаиды Райх».

Ранее стало известно, что легендарный немецкий актер Вихард фон Рёлль, фильмография которого насчитывает более 80 телепроектов, умер за три дня до своего дня рождения. 20 апреля ему могло бы исполниться 87 лет.