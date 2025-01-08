Умер 53-летний музыкант шведской группы Unleashed Фредерик Линдгрен. О смерти артиста сообщает зарубежное издание Metal Insider.

6 января 2025 года ушел из жизни Фредерик Линдгрен. Что стало причиной смерти — не уточняется. Артисты музыкальной группы подтвердили трагичную новость.

Умерший играл в Unleashed с 1989 по 1995 год. Покинув группу, он выступал в коллективах Terra Firma, Atlantic Tide, Celestial Pain, Born of Fire, Harms Way, Karandash и Loud Pipes.

Ранее умер 82-летний французский актер Бенуа Аллеман. Он снимался в таких проектах, как «Сон в летнюю ночь», «Комиссар Мулен». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 77 лет умер оператор «Гарри Поттера» Роджер Пратт.