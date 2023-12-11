Умер 49-летний актер фильма «Американский психопат» Оффисер после пересадки легких

Умер 49-летний актер фильма «Американский психопат» Чарльз Оффисер после пересадки легких. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Metro.

В Торонто на 50-м году жизни умер актер из фильма «Американский психопат». Чарльз скончался у себя дома из-за остановки сердца. В последние годы жизни он страдал из-за болезни легких. В декабре 2022 года ему сделали операцию по пересадке органа.

Новость о смерти артиста подтвердили организаторы кинофестиваля Black Film. «Его впечатляющая работа в кино тронула многие сердца. Мы приветствовали его еще в 2013 году и имели честь представить его некоторые фильмы», — высказались организаторы фестиваля.

Последним проектом Оффисера стал фильм «Побег Акиллы», рассказывающий историю о наркоторговце.

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