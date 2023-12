71-летний американский музыкант Герцог Драйв умер от старческой деменции

7 декабря скончался легендарный американский музыкант, певец Терри Бауком, которого прозвали Герцогом Драйвом за особо энергичную и захватывающую игру на банджо. Причиной смерти 71-летнего артиста стала старческая деменция.

Терри Бауком родился в Северной Каролине в 1952 году. С детства у будущего артиста возникла любовь к музыке, которую ему привили в семье. Свою карьеру он начал в группе своего отца The Rocky River Boys. Затем певец основал несколько групп: The Dukes of Drive, Boone Creek, Doyle Lawson and Quicksilver и IIIrd Tyme Out.

Музыкант стал автором внушительной дискографии. В 2006 году он появился в сериале «Великое представление».

Бауком был женат на ведущей радиошоу Knee Deep in Bluegrass Синди, сообщает Bluegrass Today.

Герцог Драйв умер спустя два месяца после празднования своего дня рождения.

