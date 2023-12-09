Умер культовый голливудский актер Райан О'Нил

На 83 году жизни ушел из жизни известный голливудский актер Райан О'Нил. Он прославился благодаря ролям в фильмах «История любви», «Бумажная луна» и «Барри Линдон». О смерти голливудской звезды рассказал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) его сын Патрик О'Нил.

О причинах смерти артиста не сообщается. Однако известно, что в 2001 году у него выявили хронический лейкоз, а в 2012 — рак простаты.

Как сообщает Guardian, карьера Райана О'Нила началась со съемок в различных американских телешоу в 60-х годах. В 1970 году актер снялся в фильме «История любви», после которого он стал звездой и получил номинации на «Золотой глобус» и «Оскар». Спустя три года О'Нил вновь прославился благодаря главной роли в фильме «Бумажная луна», в котором также приняла участие его девятилетняя дочь Татум О'Нил. Также он отметился в картине Стэнли Кубрика «Барри Линдон» в 1975 году и снялся во многих других знаковых голливудских кино последних десятилетий.

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