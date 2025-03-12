Умер 45-летний автор песен и соратник Тупака Шакура Бо Александр Дозье. Об этом сообщает Blanco Tarantino TV.

На 46-м году жизни скончался Бо Александр Дозье, автор песен и музыкальный продюсер. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Среди клиентов умершего были Тупак Шакур, Снуп Догг, Дженнифер Лопес, Клифф Ричард, Boyz II Men, The Backstreet Boys. Также он продюсировал шоу American Idol.

Ранее ямайский певец Cocoa Tea скончался в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Подробности читайте в этой новости.

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