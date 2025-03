В Сеуле нашли мертвым 43-летнего певца Хвисона: известна причина смерти

В Сеуле найден мертвым популярный корейский певец Хвисон. Ему было 43 года.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Известно, что тело музыканта обнаружили в его квартире 10 марта. Мать Хвисона позвонила в экстренные службы, когда сын перестал выходить на связь.

Прибывшие медики констатировали остановку сердца, но точная причина смерти пока не установлена. Следов насильственных действий не выявлено, сообщает Economist.

6 марта Хвисон публично объявил о возвращении на сцену после нескольких лет молчания. Он анонсировал первое выступление 15 марта, однако не дожил до этой даты.

В 2020 году его дважды находили без сознания в общественных местах. В 2021 году певец был осужден условно за злоупотребление сильнодействующим анестетиком. После этого он исчез из поля зрения СМИ и перестал выступать.

Хвисон дебютировал в 2002 году с альбомом Like A Movie. Его песни With Me и Insomnia стали культовыми на южнокорейской R&B-сцене.

