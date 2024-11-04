Умер 44-летний монтажер Димеджи Аджибола, известный по сериалу «Трущобы»

Умер 44-летний продюсер и монтажер Димеджи Аджибола, известный по сериалу «Трущобы». Об этом сообщает зарубежное издание Nigerian Tribune.

По информации источника, причиной смерти продюсера стала болезнь.

Димеджи Аджибола пришел в индустрию, когда ему было 18 лет. Умерший начинал в анимации, занимался рекламой. Образование получил в Нью-Йорке. Он снял первый в Нигерии мюзикл, который получил международные награды.

Среди его известных работ — сериалы «Трущобы», «Король трущоб», «Черная свадьба». Последняя картина Димеджи вышла на экраны в 2024 году.

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