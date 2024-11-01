Ушла из жизни актриса и «королева красоты» Марисела Берти

Ушла из жизни венесуэльская актриса, телеведущая и «королева красоты» Марисела Берти. Об этом пишет El Nacional.

Артистка скончалась в Мексике 30 октября, вскоре после своего 74-летия. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что в январе 2022-го Берти перенесла инсульт, провела полгода в больнице, некоторое время находилась в коме.

Марисела Берти появилась на свет в 1950-м. Выиграла региональный конкурс красоты, в 1970-м принимала участие в смотре «Мисс Венесуэла», заняв четвертое место и тут же начав актерскую карьеру.

Теленовелла с ее участием «Самозванка» стала хитом, позднее выдержав ряд ремейков. Большинство ее последующих проектов также пользовались успехом в Латинской Америке.

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