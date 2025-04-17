Умер 42-летний актер сериалов и певец Денис Верягин. О смерти Дениса сообщила его бывшая супруга в соцсети.

16 апреля ушел из жизни Денис Верягин. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

Известно, что в конце марта актер похоронил бабушку и тяжело переживал потерю близкого человека. Семейная трагедия могла повлиять на его здоровье.

«Денис ушел из жизни. Это большое горе для семьи и для его дочери», — сообщила его экс-возлюбленная.

Денис был женат на актрисе Ульяновского драмтеатра Оксане Романовой. В их семье родилась дочь. Однако спустя время артисты расстались.

Он дебютировал в кино в 2020 году, сыграв в сериале «Пять минут тишины. Новые горизонты». Его коллегами стали Роман Курцын, Антонина Паперная, Алексей Нилов и другие звезды. Затем Денис снялся в сериалах «Великолепная пятерка» и «Первый отдел».

Также он играл в театре.

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