Умерла актриса «Ленкома» Нина Горшкова: известна причина

Умерла старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. Женщине было 90 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Отмечается, что звезда скончалась 16 апреля после продолжительной болезни.

«Нина Павловна Горшкова умерла сегодня после продолжительной болезни. Ей было 90 лет», – сообщила собеседница агентства.

В соцсетях «Ленкома» указано, что женщина проработала в театре 64 года. Каждый раз, когда зрители видели ее на сцене, то аплодировали ей.

«Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома". Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила», – говорится в сообщении.

Женщина родилась в 1934 году в Москве, а начала работать в «Ленкоме» с 1961 года.

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