Умер актер фильма «Аты-баты, шли солдаты...» Владимир Герасимов

В возрасте 74 лет умер актер, мастер озвучивания Владимир Герасимов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русский дубляж».

«На 75 году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», - говорится в сообщении.

Причина смерти не указывается.

Герасимов родился 31 августа 1950 года. Окончил Московское театральное училище имени Щукина. С 1969 года снимался в кино.

Сыграл в картинах «Мент в законе-9», «Дальнобойщики», «Аты-баты, шли солдаты...», «Следствие ведут Знатоки». Герасимов озвучивал Джона Траволту в фильме «Из Парижа с любовью», а также Брюса Уиллиса в картине «Неудержимые». Его голос звучит в мультфильме «Гравити Фоллз».

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