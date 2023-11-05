Умерла звезда сериалов «Скорая помощь» и «Даллас» Шеннон Уилкокс
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Умерла американская актриса кино и сериалов Шеннон Уилкокс. Ей было 80 лет.
О смерти сообщила дочь звезды, режиссер Келли Уильямс. Она не стала называть причину, из-за которой Уилкокс ушла из жизни. О дате похорон информации также нет.
Шеннон Уилкокс начала кинокарьеру в 70-х. Она стала известна зрителям по ролям в сериалах «Даллас», «Миссис Коломбо», «Скорая помощь», «Романовы» и других популярных «мыльных опер».
Кроме того, она снялась в фильмах «Фрэнки и Джонни» с Аль Пачино и «Сбежавшей невесте» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.
Шеннон Уилкокс была замужем за известным актером Алексом Рокко, сыгравшим Мо Грина в «Крестном отце». Артистка овдовела в 2015 году, сообщает «Российская газета».
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