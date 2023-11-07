Он участвовал более чем в 50 проектах: умер соратник Джеки Чана и Брюса Ли
Актер-каратист и соратник Джеки Чана Пэт Джонсон умер в 84 года.
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Американский актер, каскадер, постановщик трюков и мастер боевых искусств Пэт Джонсон ушел из жизни. Соратнику Джеки Чана и Брюса Ли было 84 года, пишет The Hollywood Reporter.
Джонсон родился в 1939 году. Молодой человек активно занимался боевыми искусствами, что приносило свои плоды. Так, Пэт стал обладателем черного пояса по тан су до, чемпионом США и инструктором года по карате.
В 1996 году мастер боевых искусств был удостоен особого статуса — его включили в Зал славы черных поясов. С 70-х годов прошлого века Джонсон работал в киноиндустрии. На его счету более 50 проектов, например, «Смертельная битва», «Бэтмен и Робин», «Час пик» с Джеки Чаном и другие. Также Пэт был соратником известного бойца Брюса Ли.
Джонсон, по словам близких, умер в преклонном возрасте от естественных причин. Они уверены, что артист оставил заметный след в истории кинематографа и боевых искусств.
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