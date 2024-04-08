«Моей сестры не стало»: в семье телеведущей Эвелины Бледанс случилось страшное горе

55-летняя телеведущая Эвелина Бледанс сообщила о смерти сводной сестры Дианы. Женщина долгое время была зависима от наркотиков, которые нанесли удар по ее здоровью.

Эвелина узнала о смерти сестры на гастролях. После этого она хотела сразу же бросить все и поехать к семье в Ялту, но решила не подводить коллег.

«Моей сестры не стало. Так получилось, что она с молодого возраста начала позволять себе запрещенные вещи. Это привело к циррозу печени, к гепатиту. С этим диагнозом она жила последние 10 лет. Не берегла себя…» — сказала она в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Актрису осуждали за то, что она якобы не помогает родственнице. Но это оказалось неправдой. У телеведущей взыграла жалость. Эвелина дала миллион рублей на необходимые лекарства, но Диана даже не стала их пить. Женщина сказала, что ей комфортно так жить. Бледанс поняла: все бесполезно.

Диана, говорит телеведущая, не хотела нормально жить и бросать пагубную зависимость. О смерти женщины сообщила Эвелине ее дочь. Телеведущая оплатила похороны сестры.

У Эвелины и Дианы — один отец, но разные матери. Долгое время телеведущая не общалась с родственницей. После женщины помирились, но пагубная зависимость снова отдалила Бледанс от сестры.

Напомним, Эвелина Бледанс вынуждена пользоваться ингалятором из-за плохой экологии. Подробнее читайте здесь.