«Еще позавчера ходил»: умер худрук театра Комиссаржевской Виктор Новиков

Художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков умер на 81-году жизни. Информацию о смерти подтвердила его дочь Катерина Новикова.

В беседе с ТАСС она уточнила, что отца не стало 28 января после продолжительной болезни.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», - сказала Новикова.

Виктор Новиков в 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «театровед».

С 1968 года служил в театре Комиссаржевской. Он занимал должности помощника главного режиссера по литературной части, заместителя директора по репертуару и работе с драматургами. В 1992 году Новиков возглавил театр.

Кроме того, Виктор Новиков являлся обладателем различных премий за многолетнюю преданность театру.

Ранее стало известно, что на 82-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Вера Молчанова. Она запомнилась зрителю по ролям в сериалах «След», «Карпов» и «Закрытая школа».