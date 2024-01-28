Умер аргентинский актер Энрике Липораче, сыгравший в «Отчаянных домохозяйках»

В Буэнос-Айресе умер аргентинский актер, режиссер и продюсер Энрике Липораче, известный зрителям по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки». Ему было 82 года.

Смерть актера подтвердили в национальной Ассоциации актеров, однако причина, по которой Липораче ушел из жизни, не уточняется. О дате похорон также информации нет.

Энрике Липораче начал кинокарьеру в 1960-х годах. Его первой картиной стала драма «Терраса», получившая номинацию на «Золотого медведя» Берлинского Международного кинофестиваля. Второй работой, сыгравшей важную роль в жизни актера, стал фильм «Супружеские утехи».

Всего фильмография Липораче насчитывает более 120 картин, включая «Право на убийство», «Черный осьминог», «Рабыни», сериал «Дракула», «Монтекристо» и аргентинская версия «Отчаянных домохозяек», сообщает портал La Nacion.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков умер на 81-году жизни. Информацию о смерти подтвердила его дочь Катерина Новикова.