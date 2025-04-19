Украина лишилась еще одного офицера: погиб подполковник ВСУ Владимир Разумный

Подполковник ВВС Украины Владимир Разумный погиб во Львове. Об этом сообщил российский военный летчик Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

Известно, что Владимир Разумный погиб 14 апреля, такая дата указана в некрологе. Точная причина смерти не уточняется. Скорее всего, он попал под один из ракетных ударов ВС России.

Подполковник родился в 1983 году в Дрогобыче во Львовской области.

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