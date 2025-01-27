Во время удара российской армии по подземному бункеру ВСУ под Часовым Яром в Донбассе был предположительно ликвидирован бригадный генерал НАТО Адам Марчак. Об этом 27 января сообщило информагентство "Регнум" со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

По словам Алаудинова, российские штурмовики захватили разветвленную сеть подземных укреплений около Часова Яра, которая раньше были штабом командования антитеррористической операции в Донбассе. После вмешательства в конфликт России данная локация стала одним из основных штабов для командования из НАТО.

Алаудинов отметил, что в ходе зачистки бункеров мог быть убит польский генерал Адам Марчак, ранее возглавлявший штаб операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.

Недавно скончался подполковник НАТО Кент Миллер, ранее обучавший украинских военных. Как утверждается, умер он от «медицинских осложнений».