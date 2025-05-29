«Участвовал в мероприятии, выглядел хорошо»: актер Виктор Галкин попал в больницу накануне смерти

Накануне смерти 64-летний актер Виктор Галкин попал в больницу. Об этом сообщили в окружении артиста.

Подробности выяснил aif.ru.

По словам собеседника издания, «23 мая он участвовал в мероприятии, выглядел хорошо». Галкин не давал повода думать, что состояние может резко измениться.

«Его увезли в больницу из дома», - сказал источник в окружении актера.

Напомним, Галкина не стало 25 мая. За карьеру он сыграл в шести фильмах, самая известная работа с участием актера – картина «Черный океан». Прощание с артистом пройдет 2 июня на Морском кладбище.

26 мая умер актер из «Полуночного блюза» Михаил Каминский. Он был заслуженным артистом Узбекистана, снимался в кино с 1980-х годов.