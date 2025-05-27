Умер актер из «Полуночного блюза» Михаил Каминский

Скончался советский и узбекистанский актер и режиссер Михаил Каминский. Его не стало 26 мая. Причины смерти не называются.

О случившемся сообщил театр «Ильхом», который основал Каминский.

«Для нас он был не просто частью истории театра — он был живой его основой, человеком, на чьих плечах долгие годы держалась та особая атмосфера, в которой мог рождаться подлинный театр», - говорится в некрологе.

В театре отметили, что имя Каминского останется в истории как символ таланта, достоинства, интеллекта и преданности искусству. Актер «умел говорить просто о важном» и молчать так, что в этом «слышалась забота».

«Мы благодарны судьбе за то, что он был рядом», - написали на сайте театра и выразили соболезнования родным, друзьям коллегам и ученикам Каминского.

Каминский был заслуженным артистом Узбекистана. Снимался в кино с 1980-х годов. Сред известных картин с его участием – «Полуночный блюз», «Кто ты такой?», «В Багдаде все спокойно».

27 мая стало известно о кончине актера Василия Фунтикова. Причиной смерти стал инсульт.