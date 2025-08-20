Участника «Битвы экстрасенсов» Артура Микаберидзе кремируют в Таиланде. Об этом сообщила его супруга в соцсети.

В ночь с 16 на 17 августа в ДТП погиб участник «Битвы экстрасенсов». Артур скончался, получив травму легких после падения с мотоцикла. Каролина Микаберидзе решила, что похоронит мужа по буддийским правилам и не будет перевозить тело в Россию.

«Я не могу хоронить по христианским обычаям. Помню, как тяжело было с бабушкой: слезы и мучительное прощание. Второго такого я не выдержу», — высказалась Каролина.

Каролина кремирует тело Артура, а его прах оставит себе. Она верит, что душа погибшего может переродиться.

«Все случилось в госпитале. Врач сказал, что нам нужно попрощаться прямо сейчас. Я даже не поняла, почему. Потом мы с сыном повезли его в морг, и это было все. Останется урна с прахом, которую я возьму с собой, чтобы молиться», — заявила она.

Каролина отметила, что после трагедии с мужем останется в Таиланде — это была его воля.

Ранее сообщалось, что у погибшего в ДТП участника шоу «Битва экстрасенсов» произошла остановка дыхания. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что в автокатастрофе погиб священник из Сергиева Посада Георгий Узун.