Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша заживо сгорел в своем ресторане

Участник шоу «Битва шефов» и бывший шеф-повар ФК «Краснодар» заживо сгорел в своем ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ресторане Павла «У шефа» произошло возгорание 25 сентября в 3 часа ночи. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания. Погибший пытался потушить огонь своими силами. После того, как спасатели ликвидировали пожар, было обнаружено тело Павла.

По информации источника, у погибшего остались мама, жена и шестимесячная дочь. В 2019 году у него обнаружили лейкемию, которую он смог побороть.

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