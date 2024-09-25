«Посмертно награжден орденом Мужества»: в зоне СВО погиб 31-летний актер Федор Щурик

В ходе Специальной военной операции (СВО) погиб известный в Костроме артист Камерного драматического театра Федор Щурик. Ему был 31 год.

Информацию о смерти Щурика подтвердили в Елабужском колледже культуры и искусств, выпускником которого он был. Известно, что прощание и похороны состоялись в Заинске 23 сентября.

«Он пришел в колледж после армии на второй курс на специальность "Актерское искусство". Творческие встречи, концерты, спектакли с его участием имели успех за пределами колледжа. После окончания колледжа в 2014 году творческий путь Феди связан был с театром. Но, так вышло, что события в зоне СВО не прошли мимо талантливого актера. Федор пропал без вести этим летом. Посмертно награжден орденом Мужества», - говорится в некрологе учебного заведения, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

В 2017 году он поступил в ГИТИС, учился в мастерской народного артиста РФ Алексея Шейнина.

Федор Щурик служил в Камерном драматическом театре в Костроме с 2016 по 2019 год. Зрителям он запомнился по ролям в спектаклях «Любовь до гроба», «Провинциальные анекдоты», «Ревизор», «Сто часов счастья».

Ранее умер советский режиссер, бывший главный режиссер Тбилисского цирка Александр (Сандро) Эристави. Известно, что он родился в 1943 году.