Умер в доме престарелых перенесший инсульт актер Брэм Бистервельд

Умер нидерландский актер кино, озвучания и дубляжа Брэм Бистервельд, озвучивший попугая Яго в мультфильме «Аладдин». Ему было 86 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что он ушел из жизни 23 марта. Свои последние дни Бистервельд провел в доме престарелых. В ноябре 2021 года у актера случился инсульт, сообщает портал BN DeStem.

В 1966 году Абрахам Юлиус Бистервельд начал актерскую карьеру в составе комик-труппы. Играл в театре, работал над рекламными роликами и мюзиклами. Также он основал собственный детский театр.

В конце 1960-х годов началась кинокарьера актера. Он сыграл роли в фильмах «Сирано де Бержерак», «Медицинский центр Запад», «Бродяги» и других проектах.

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