Участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Микаберидзе погиб в ДТП в Таиланде

Участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в ДТП в Таиланде. У него остались жена и пятеро детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, Артур получил тяжелую травму легких, когда упал с мотоцикла. Последнее время участник шоу жил с семьей в Таиланде.

Артур также был психологом, который продвигал собственные методы по экстрасенсорике. Вместе с супругой он проводил онлайн-курсы.

