Умерла театральная актриса и педагог Лариса Заовражнова

Высшее театральной училище имени М.С. Щепкина сообщило о смерти педагога и актрисы Ларисы Заовражновой. Ее не стало 18 августа.

О смерти написала пресс-служба ВТУ.

Заовражнова – выпускница искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Преподавала историю изобразительного искусства в ГИТИСе. С 1988 года работала в ВТУ.

«С глубокой скорбью мы прощаемся с Ларисой Григорьевной Заовражновой, нашим дорогим педагогом и коллегой», - говорится в некрологе.

Коллеги отмечают ее преданность делу и любовь к искусству. Ученики Заовражновой присылают слова соболезнования в ВТУ. Один из них отметил, что «она была человеком, поменявшим путь актрисы на путь педагога МХК».

Заовражнова играла в «Аленьком цветочке», «Стране Айгуль», «Милицейской истории».

