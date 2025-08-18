В возрасте 71 года умер оператор Виктор Семин, снимавший картину о Косте Цзю

В возрасте 71 года скончался оператор документальных фильмов Виктор Семин. Причина смерти не уточняется.

На портале «Кино-Театр.Ру» говорится, что Семин ушел из жизни 18 августа.

Он был выпускником операторского факультета ВГИКа. Работал оператором Центральной студии документальных фильмов, в 1992 году перешел на телевидение.

Семин снял документальные ленты «Монстр. Портрет Сталина кровью», «Хотим перемен», «Полесье. Будни одного района». Работал над серией фильмов об Олимпиаде-80. В 2005 году Семин снимал документальную картину о боксере Косте Цзю.

Ранее сообщалось о смерти оператора Анатолия Буравчикова. Ему было 87 лет. Буравчиков известен по фильмам про участкового милиционера Анискина, снял проекты «Деревенский детектив», «И снова Анискин» и другие.