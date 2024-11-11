Участница «Фабрики звезд» Колесникова сообщила о смерти отца своих детей на СВО

Участница «Фабрики звезд» Виктория Колесникова сообщила о смерти отца своих детей. Виктория прокомментировала семейную трагедию в соцсети.

Колесникова — многодетная мать. В личном блоге артистка сообщила о смерти отца ее сыновей: Азат Мкртчян погиб в зоне СВО. По словам Виктории, она тяжело пережила смерть Азата. В личном блоге Колесникова поблагодарила подписчиков за поддержку, опубликовав портрет умершего.

«Спасибо каждому за поддержку!» — написала артистка.

Участница «Фабрики звезд» посвятила Азату песню «Я вернусь с победой».

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист Николай Пальянов погиб в зоне СВО. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб на СВО.