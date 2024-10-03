Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб на СВО. Об этом сообщает телеканал «Елабуга 24».

44-летний житель Татарстана подписал контракт с Минобороны в июле. На днях с ним простились в его родном городе. По информации источника, у погибшего остались жена и 14 детей, 11 из которых несовершеннолетние.

Ранее жительница ХМАО отправила мужу в зону СВО похоронный венок и обвинила в измене. Женщина считает, что испортила жизнь супругу, а тот, в свою очередь, назвал ее «неадекватной личностью». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 21-летний футболист Николай Пальянов погиб в зоне СВО.