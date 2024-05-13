«У него терялось зрение, отказывали органы»: жена Владимира Жарикова рассказала о том, как умирал актер

Жена актера и каскадера Владимира Жарикова заявила, что незадолго до смерти он перенес инсульт. Она призналась, что после этого он оказался в больнице, где у него «терялось зрение, отказывали органы». Об этом сообщает ИА Регнум.

Знаменитости не стало 10 мая на 86-м году жизни. Его супруга Таифа поделилась, что Владимир провел последние дни в больнице, куда попал несколько месяцев назад. Перед этим у него случился инсульт. Находясь в палате, он писал книгу о своей жизни, которую не успел закончить.

После инсульта мужчина оказался в реанимации. По словам избранницы, он каждый день «угасал в больнице».

«У него терялось зрение, отказывали органы. Инсульт его просто убил», — заявила супруга звезды.

Проблемы со зрением помешали Жарикову дописать книгу о своей жизни. Теперь вдова хочет продолжить дело любимого и закончить его труд.

Напомним, что Владимир Жариков принимал участие в более 80 фильмах, среди которых: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «В поисках капитана Гранта» и другие. Он владел всеми видами оружия и мог выполнять трюки за рулем автомобиля.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни академик РАН и филолог Юрий Апресян. Ему было 94 года.

Также стало известно о смерти 57-летней актрисы Щекиной, госпитализированной во время спектакля. После попадания в больницу она заявляла, что намерена вернуться на сцену, но этого не случилось.