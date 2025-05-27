У 42-летней екатеринбурженки, умершей на борту самолета в Сочи, остались дети

У 42-летней екатеринбурженки, умершей на борту самолета в Сочи, осталось трое детей. Об этом сообщает URA.RU.

У россиянки, умершей во время рейса из Екатеринбурга в Сочи, остались дети. Ее приятельница назвала семью погибшей «дружной» и выразила соболезнования родственникам.

По информации источника, женщина летела на отдых. Вместе с ней в самолете находились муж и двое детей.

Россиянка умерла на борту самолета, пролетающего над Казахстаном. Лайнер совершил экстренную посадку, но она была уже мертва. Причина смерти не уточняется.

Подробности смерти пассажирки рейса Екатеринбург—Сочи читайте в этой новости.

Также сообщалось, что пассажиры поезда ехали до Сургута с умершим от инфаркта мужчиной на боковой полке.