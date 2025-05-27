Через 20 минут стюардессы начали искать тонометр: подробности смерти пассажирки рейса Екатеринбург—Сочи

На борту самолета, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Сочи, скончалась 42-летняя женщина. На борту не было медиков, чтобы оказать первую помощь, поэтому капитан принял решение об экстренной посадке в Казахстане.

Как сообщает Ura.ru, трагический случай произошел утром 27 мая. По словам очевидца, бортпроводники долго не могли найти тонометр, а решение о посадке было принято через продолжительное время после ухудшения состояния здоровья пассажирки.

«В 11 часов по громкоговорителю сказали, что срочно ищем медиков. В моем секторе никто не отозвался, через 20 минут стюардессы начали искать прибор для измерения давления. Но так и не нашли его, еще через полчаса капитан сказал, что будет совершена экстренная посадка в Казахстане», — рассказал собеседник агентства.

В аэропорту на борт поднялись медики, но им оставалось лишь констатировать смерть. Тело женщины осталось в салоне для доставки в Сочи. Причина гибели пассажирки на данный момент не установлена.

Ранее пассажиры поезда, следовавшего из Казани в Новый Уренгой, несколько часов ехали с трупом мужчины на боковой полке. На ближайшей станции – в Сургуте – на вокзал прибыли медики: они констатировали смерть. Пассажир 1988 года рождения скончался от инфаркта.