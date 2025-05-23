Пассажиры поезда ехали до Сургута с умершим от инфаркта мужчиной на боковой полке

Пассажиры поезда, следовавшего из Казани в Новый Уренгой, несколько часов ехали с трупом мужчины на боковой полке. На ближайшей станции – в Сургуте – на вокзал прибыли медики: они констатировали смерть.

Подробности сообщает Ura.ru.

По его информации, умерший находился в плацкартном вагоне. Тело было накрыто простыней.

Известно, что погибший жил в Кургане, не работал. Мужчина родился в 1988 году. Предварительная причина его смерти – обширный инфаркт. Признаков криминала в гибели пассажира не нашли.

В настоящее время проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что умершей в Турции туристке из Великобритании удалили сердце в больнице без ведома семьи и без объяснения причин.