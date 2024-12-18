Транспортировка тела Яниса Тиммы в Латвию обойдется в миллион рублей, если его мать сумеет договориться о спецрейсе. Если нет, то спортсмена кремируют и похоронят в Москве. Предположительно, оплачивать услуги придется Анне Седоковой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждают представители латвийских похоронных бюро, раньше тела можно было отправлять напрямую — специализированными автобусами или самолетами. После начала СВО воздушное пространство и сухопутную границу закрыли. Теперь у мамы Яниса один вариант — заплатить за цинковый гроб и трансфер через Турцию.

Ранее сообщалось, что мать погибшего спортсмена Яниса Тиммы собирает деньги на похороны сына в Латвии. Подробности читайте в этой новости.

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