Мать погибшего спортсмена Яниса Тиммы собирает деньги на похороны сына в Латвии

Мать погибшего Яниса Тиммы собирает деньги на похороны сына в Латвии. Об этом сообщил друг баскетболиста в соцсети.

По словам приятеля Яниса, его семья находится в тяжелом положении. Мать Тиммы должна была лететь в Москву, чтобы забрать тело и привезти его в Латвию, но ей не хватило денег. Родные баскетболиста просят оказать финансовую помощь, чтобы покрыть часть расходов.

«Это сложный момент не только из-за смерти Яниса, но и из-за ситуации. В воскресенье Аусма должна ехать в Москву и договариваться о репатриационном рейсе, чтобы похоронить сына в Латвии. К сожалению, у нее нет финансовых средств на всё это. Пожалуйста, поддержите, насколько это возможно, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии», — высказался друг Яниса.

Мужчина отметил, что, несмотря на трагичную смерть Тиммы, его запомнят, как амбициозного и улыбчивого человека.

Ранее друг Яниса Тиммы рассказал об их последнем разговоре. Подробности читайте в этой новости.

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