32-летний баскетболист Янис Тимма не оставил наследства из-за торгов на аукционе

Баскетболист Янис Тимма не оставил наследства из-за торгов на аукционе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В ночь с 16 на 17 декабря стало известно о смерти баскетболиста. По информации источника, умерший не смог нажить большого имущества. Утверждается, что на аукционах Риги были выставлены на продажу земельный участок Тиммы за 1 050 евро и место на автостоянке за 10 400 евро. Инициатором торгов стала его экс-возлюбленная Сана.

Также утверждается, что спортсмен вложился в ремонт московской квартиры Анны Седоковой. Сам умерший не обладал квартирой в столице.

По данным СМИ, у Тиммы были финансовые проблемы: в одно время Анна помогала ему с деньгами.

Ранее экс-жена Яниса Тиммы Сана прокомментировала смерть спортсмена, бросившего ее ради Седоковой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 32-летний Янис Тимма не был готов к смерти и хотел только припугнуть Анну Седокову.