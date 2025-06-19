После болезни в возрасте 82 лет умер американский певец Лу Кристи

В возрасте 82 лет скончался американский артист, исполнитель и автор песен Лу Кристи, пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщила изданию вдова артиста, он умер у себя дома в родном штате Пенсильвания после непродолжительной болезни. Точный диагноз не разглашается.

Творчески активным певец был до 2023 года. Пик его успеха пришелся на 1960-е годы. Его основными шлягерами стали «Lightnin' Strikes» (Удар молнии), возглавивший американские чарты в 1966 году, а также поднявшийся до второй строчки в Великобритании сингл 1966 года «I'm Gonna Make You Mine» (Я сделаю тебя своей).

Лу Кристи, — настоящее имя Альфредо Джованни Сакко, — родился 19 февраля 1943 года в Гленвилларде, штат Пенсильвания. Будучи 15-летним подростком, он подружился с музыкантом с классическим образованием по имени Герберт, который был старше его почти на 22 года. В последующие десятилетия в соавторстве с ним Лу Кристи написал сотни песен.

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