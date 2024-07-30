Топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов погиб во время прогулки на яхте. Об этом сообщает ИА Регнум.

26 июля 2024 года Георгий написал супруге сообщение и заявил, что отправился на прогулку на яхте. Через некоторое время он перестал выходить на связь. Сотрудники полиции предполагают, что мужчина мог выпасть за борт. 28 июля его тело было обнаружено в реке.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

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